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البر الصيني الرئيس خال من أي إصابات كورونا جديدة

Lebanon 24
29-06-2021 | 22:30
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ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء، أن البر الصيني الرئيس لم يسجل أي إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا، فيما سجل 18 حالة إصابة وافدة يوم الإثنين.

وأفيد بأن الحالات الوافدة سُجلت 4 منها في يوننان، وثلاث في كل من فوجيان وقوانغدونغ، وحالتان في كل من آنهوي وسيتشوان وشنشي، بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من شنغهاي وتشجيانغ.

وأكد تقرير لجنة الصحة الوطنية الصينية عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الإثنين.

ومنذ بداية تفشي الجائحة وحتى نهاية يوم أمس الإثنين تم تسجيل إجمالا 6579 حالة إصابة وافدة في البر الصيني الرئيس، بينها 6186 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و393 حالة لا تزال تتلقى العلاجات الطبية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-"19 في البر الصيني الرئيس حتى يوم الإثنين 91771 حالة، بينها 459 حالة لا تزال تتلقى العلاج، 12 منها في حالة خطيرة.

وخرج في المجمل 86676 مريضا من المستشفيات في البر الصيني الرئيس بعد التعافي، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

أما في خارج البر الصيني الرئيس، فتم تسجيل 30 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة. وكان هناك حتى يوم الإثنين في المجمل 494 حالة بدون أعراض، منها 478 حالة وافدة، تخضع للمراقبة الطبية.
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