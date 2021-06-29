جنرال أميركي: الأمن في أفغانستان يتدهور

قال الجنرال الأميركي أوستن ميلر إن الأمن في أفغانستان يتدهور، مشيرا إلى أن الخسارة السريعة للمناطق في جميع أنحاء البلاد لصالح حركة "طالبان" هو أمر مقلق.وأوضح قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أن هناك أسبابا متعددة لانهيار هذه المناطق، بما في ذلك إجهاد القوات والاستسلام والهزيمة النفسية والهزيمة العسكرية، محذرا من أن تصاعد العنف يعرض البلاد لخطر الوقوع في حرب أهلية دامية.وأضاف: "من أجل المضي قدما، يجب أن تركز قوات الدفاع الأفغانية على تعزيز قوتها وإنشاء مناطق استراتيجية وحمايتها. إن خسارة مناطق أمام طالبان تسمح لهم بقطع روابط النقل والاتصالات يهدد عواصم المقاطعات"، مؤكدا أن قوات الناتو تمتلك في الوقت الحالي الأسلحة والقدرة على مساعدة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية.