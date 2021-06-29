موجة الحر تتسبب بوفاة 34 شخصا خلال يومين في فانكوفر الكندية

توفي على الأقل 34 شخصا بشكل مفاجئ في فانكوفر الكندية، في حصيلة قياسية لموجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته الشرطة الثلاثاء.وجاء في تغريدة للشرطة الملكية الكندية أنه "على الرغم من أن التحقيقات مستمرة، نعتقد أن الحر ساهم في غالبية هذه الوفيات"، موضحة أن غالبية المتوفين مسنّون.