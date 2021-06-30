الجولان المحتل.. هكذا علّق المقداد

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن حق بلاده ثابت باسترجاع الجولان المحتل إلى حضنها، مشيرا إلى أن "وجود قوات حفظ السلام ليس بديلا عن إيجاد حل لمشاكل الاحتلال الإسرائيلي".وخلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي محمد خالد الخياري، شدد المقداد على "أهمية التزام قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان (الأندوف) بولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن ذي الصلة".وأشار إلى أن "وجود قوات حفظ السلام ليس بديلا عن إيجاد حل نهائي لمشاكل الاحتلال"، مشددا على "حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل إلى حضن الوطن".ولفت إلى "موقف الحكومة السورية الثابت والمتمثل بتقديم الدعم لعمل قوة (الأندوف) بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة بها وتحديدا مراقبة فض الاشتباك والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات، والمتمثلة باعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية".ودان التصريحات التي صدرت مؤخرا عن الإدارة الأميركية والتي "تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بالجولان أرضا عربية سورية محتلة"، حسب تعبيره.