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عربي-دولي
الجيش الأميركي على بعد أيام من إتمام انسحابه من أفغانستان
Lebanon 24
30-06-2021
|
02:30
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قال مسؤولون أميركيون، أمس الثلاثاء، إن الجيش الأميركي على بعد أيام على ما يبدو من إتمام انسحابه من أفغانستان مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 أيلول الذي حدده الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإتمام سحب القوات، وإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة.
ولن يشمل سحب القوات والعتاد من أفغانستان قوات ستظل لحماية الدبلوماسيين بالسفارة الأمريكية والمساعدة على الأرجح في تأمين مطار كابول.
وقال المسؤولون لوكالة رويترز شريطة عدم نشر أسمائهم، إن قوة حماية السفارة قد تتألف من زهاء 650 عسكريا.
وتوقف الجيش الأميركي عن الكشف علنا عن تفاصيل انسحابه بعد استكمال أكثر من 50 بالمئة منه في وقت سابق من حزيران.
يأتي الكشف عن الوتيرة السريعة للانسحاب الأميركي في وقت تكثف فيه حركة طالبان هجماتها في أنحاء البلاد.
وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن الحركة تسيطر حاليا على 81 من مناطق البلاد البالغ عددها 419.
وفشلت محادثات السلام التي تستضيفها قطر في تحقيق تقدم ملموس.
المصدر: سبوتنيك
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