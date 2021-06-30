عربي-دولي

بعد مكافحة استمرت 70 عاما.. الصين قضت على الملاريا

Lebanon 24
30-06-2021 | 04:00
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الصين نجحت في القضاء على الملاريا بعدما خاضت على مدى العقود السبعة الماضية، حربا ضد هذا المرض الذي ينقله البعوض والذي أودى في 2019 بحياة أكثر من 400 ألف شخص، غالبيتهم العظمى في أفريقيا، بحسب وكالة "الصحافة الفرنسية".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نهنئ الشعب الصيني على تخليص البلاد من الملاريا". وأشار إلى أن "الصين تنضم إلى العدد المتزايد من الدول التي تظهر أن مستقبلا خاليا من الملاريا هو هدف من الممكن تحقيقه".
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