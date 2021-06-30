روحاني يتهم إسرائيل بالسعي لتدمير مشروع الطاقة النووية الإيراني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان الشعب الإيراني يواجه الإرهاب الاقتصادي الأميركي، مشيرا إلى أن إدارة بايدن مازالت تواصل سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة: "الشعب الإيراني يواجه الإرهاب الاقتصادي الأميركي، وإدارة بايدن مازالت تواصل سياسة الحرب الاقتصادية التي بدأها ترامب"، متابعا أن "إدارة بايدن اعترفت صراحة بأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان خطأ كبيرا".

وشدد روحاني، على أن التكنولوجيا النووية الإيرانية للاستخدام السلمي فقط، مضيفا: أن "إسرائيل جندت كل طاقتها لتدمير مشروع الطاقة النووية الإيراني".

ولفت الرئيس الإيراني، إلى أن بلاده لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني في جميع المجالات وخاصة التكنولوجيا النووية وستعمل كل ما بوسعها لإعادة تفعيل الاتفاق النووي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ناشد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رفع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لاتفاق عام 2015 الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.