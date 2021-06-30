اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" تم إطلاقها باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.







وأضاف أن "المحاولات مازالت مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية"، حسب تعبيره.وأضاف أن "المحاولات مازالت مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وأشار التحالف العربي إلى أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح، مؤكدا أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب".