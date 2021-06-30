عربي-دولي

كندا توصي المصابين بمتلازمة نادرة بعدم التطعيم بـ"أسترازينيكا"

Lebanon 24
30-06-2021 | 05:29
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قالت هيئة الصحة الكندية "هيلث كندا" إنها أوصت من لديهم تاريخ مرضي للإصابة بمتلازمة "تسرب الشعيرات الدموية" بعدم تلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19.

وأضافت الهيئة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: "هيلث كندا تُحدث نشرة المنتج الخاصة بلقاحي "أسترازينيكا" و"كوفيشيلد" المضادين لكوفيد-19 لتضيف متلازمة التسرب من الشعيرات الدموية كعرض جانبي محتمل، مع تحذير للمرضى ممن لديهم تاريخ إصابة بهذه المتلازمة من تلقي لقاح "أسترازينيكا" أو "كوفيشيلد"".

ومتلازمة التسرب من الشعيرات الدموية شديدة الندرة، وهي حالة خطيرة تؤدي إلى تسرب السوائل من الشعيرات الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى تورم الأطراف وانخفاض ضغط الدم وتخثره وانخفاض مستويات بروتين مهم في الدم.

وقالت "هيلث كندا" إنها تتابع مع وكالة الصحة العامة الكندية هذه الحالة منذ اعتبرتها وكالة الأدوية الأوروبية مصدر قلق محتملا في نيسان.

وأضافت أنه بحلول 11 حزيران تم تسجيل حالة إصابة واحدة بهذه المتلازمة في كندا، عقب التطعيم بلقاح "أسترازينيكا".
المصدر: روسيا اليوم
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