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السيسي يكشف عن مشروع حلم به (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2021 | 06:00
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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن مشروع حلم به عندما كان وزيرا للدفاع، وحققه وهو في موقع الرئاسة.

وقال السيسي، خلال تفقده اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، إن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما في مصر كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن "مشتقات البلازما مشروع مهم وقوي وهيبقى ليه أثار طبية على الدولة".

ووجه الشكر إلى الله قائلا: "أحمد الله على دعمه وكرمه ونصره ورحمته بنا، لازم تعرفوا يا مصريين إحنا ماشيين بكرم الله"، مطالبا أهالي الريف بالمشاركة في طلاء واجهات المنازل ضمن مبادرة حياة كريمة.

ولفت السيسي إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير نصف مليون منزل، مطالبا بمشاركة منظمات المجتمع المدني في المبادرة، متسائلا "أليست المبادرة حق من حقوق الإنسان؟".
المصدر: سبوتنيك
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