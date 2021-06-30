عربي-دولي

السعودية تحبط تهريب أكثر من 4.5 مليون قرص كبتاغون في شحنة برتقال

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:00
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أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أحبطت محاولة لتهريب أكثر من 4.5 مليون قرص أمفيتامين التي تعرف محليا باسم "كبتاغون" إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال.

ولم يذكر التقرير الأولي للتلفزيون مصدر المواد المخدرة.

وتمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت (4.540.000) حبة، عثر عليها مخبأة داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة كراتين من البرتقال، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وتم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.
المصدر: روسيا اليوم
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