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بوتين: ربما كشفت سرا عسكريا!

Lebanon 24
30-06-2021 | 07:30
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاصيل جديدة عن حادثة خرق المدمرة Defender البريطانية الحدود البحرية لروسيا قبالة سواحل القرم مؤخرا.

ووصف بوتين خلال حوار "الخط المباشر" اليوم الأربعاء حادثة Defender بأنها "استفزاز واضح متكامل دبره ليس البريطانيون فحسب بل والأميركيون أيضا".

وأوضح أن طائرة استطلاع استراتيجية أميركية أقلعت في ساعة مبكرة من ذلك اليوم من إحدى قواعد حلف الناتو في اليونان، مشيرا إلى أن مهمة تلك الطائرة جاءت بهدف كشف كيفية رد القوات الروسية على خرق حدود الدولة من قبل المدمرة البريطانية ورصد مواقع انتشار الدفاعات الجوية الروسية في القرم.

وأكد بوتين أن الجانب الروسي واكب منذ البداية طلعة تلك الطائرة، قائلا: "تابعنا ذلك وكنا على دراية تامة بشأنه، ولذلك قدمنا المعلومات التي اعتبرناها مناسبة. ربما كشفت سرا؟ فليعذرني العسكريون".

المصدر: روسيا اليوم
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