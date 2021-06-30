عربي-دولي

استعراض "عبدة الشيطان" يتسبب بمأساة في مصر

Lebanon 24
30-06-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-838313-637606622835393756.jpg
Doc-P-838313-637606622835393756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحقق نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، في واقعة مروعة شهدتها قرية أتميدة حيث تحول الاحتفال بنقل جهاز عروس لمنزل عريسها إلى حادثة محزنة، بعد انفجار طفاية حريق خلال استعراض لشباب في أثناء الاحتفال، محدثة إصابات بالغة لفتاتين.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أهالي قرية أتميدة بوقوع إصابات شديدة الخطورة لفتاتين من بنات القرية، كانتا ضمن المتفرجين خلال احتفال بنقل جهاز عروس بالقرية.

وأوضح المصدر أن شهود العيان أفادوا بأنه خلال الاحتفال حضر عدة شباب بشكل مفاجئ حاملين أسطوانات غاز وطفايات حريق، وبدأوا في تفريغ شحنتها لعمل أشكال ورقصة  معروفة بين الشباب بما يسمى استعراض "عبدة الشيطان".

وبينما اندمج الشباب في الاستعراض، انفجرت إحدى طفايات الحريق وانطلقت بسرعة كبيرة من يد ممسكها نحو المتفرجين فاصطدمت بفتاتين وأحدثت لهما كسور في الجمجمة بحسب تشخيص الأطباء في المستشفى التي تم نقل الفتاتين إليها في حالة حرجة.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-06-30
12:30 | 2021-06-30
12:29 | 2021-06-30
12:11 | 2021-06-30
12:00 | 2021-06-30
11:39 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website