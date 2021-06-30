استعراض "عبدة الشيطان" يتسبب بمأساة في مصر

تحقق نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، في واقعة مروعة شهدتها قرية أتميدة حيث تحول الاحتفال بنقل جهاز عروس لمنزل عريسها إلى حادثة محزنة، بعد انفجار طفاية حريق خلال استعراض لشباب في أثناء الاحتفال، محدثة إصابات بالغة لفتاتين.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أهالي قرية أتميدة بوقوع إصابات شديدة الخطورة لفتاتين من بنات القرية، كانتا ضمن المتفرجين خلال احتفال بنقل جهاز عروس بالقرية.

وأوضح المصدر أن شهود العيان أفادوا بأنه خلال الاحتفال حضر عدة شباب بشكل مفاجئ حاملين أسطوانات غاز وطفايات حريق، وبدأوا في تفريغ شحنتها لعمل أشكال ورقصة معروفة بين الشباب بما يسمى استعراض "عبدة الشيطان".

وبينما اندمج الشباب في الاستعراض، انفجرت إحدى طفايات الحريق وانطلقت بسرعة كبيرة من يد ممسكها نحو المتفرجين فاصطدمت بفتاتين وأحدثت لهما كسور في الجمجمة بحسب تشخيص الأطباء في المستشفى التي تم نقل الفتاتين إليها في حالة حرجة.