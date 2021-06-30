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تبون يعين رئيسا جديدا لتأليف الحكومة

Lebanon 24
30-06-2021 | 10:30
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قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء تكليف وزير المالية في الحكومة المستقيلة أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان منشور على صفحتها في "فيسبوك" أن تبون "طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عين السيد أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أولا (رئيس الوزراء) وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن".

وكان رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد العزيز جراد قد قدم في 24 يونيو الجاري استقالة حكومته للرئيس، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات 12 يونيو البرلمانية التي فاز فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" بالمرتبة الأولى مع حصد 98 مقعدا، ويليه حزبا "الأحرار" (84 مقعدا) و"حركة مجتمع السلم"" (65 مقعدا).

ورفضت "حركة مجتمع السلم" المشاركة في الحكومة الجديدة، مصرة على وقوع عمليات تزوير خلال عملية الاقتراع.

المصدر: روسيا اليوم
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