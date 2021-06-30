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تعيين أيمن بن عبد الرحمن رئيسا لوزراء الجزائر

Lebanon 24
30-06-2021 | 18:39
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، تعيين الرئيس عبد المجيد تبون، لوزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، في منصب رئيس الوزراء، خلفا لعبد العزيز جراد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد كلّف، رئيس الجمهورية، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن.
 
وجاء تعيين عبد الرحمن في منصبه الجديد طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية.

وشغل عبد الرحمن منصب وزير المالية من يونيو 2020 خلفا لعبد الرحمن راوية، كما سبق له أن عمل بمنصب محافظ "بنك الجزائر".

ويعد الوزير الأول الجديد، رابع محافظ لبنك الجزائر منذ العام 2000، بعد كل كرمان عبد الوهاب ومحمد لقصاسي ومحمد لوكال.
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