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كردستان: نرفض تصريحات فصائل الحشد بحقنا

Lebanon 24
30-06-2021 | 12:30
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لا تزال تداعيات الضربة الأميركية التي استهدفت ميليشيات إيرانية على الحدود السورية العراقية فجر الاثنين مستمرة، فقد نفى المتحدّث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، الاتهامات التي ساقها أحد قياديي فصائل الحشد بأن الطائرات الأميركية انطلقت من مطار أربيل الدولي.
وقال في بيان، اليوم الأربعاء، إن تصريحات أحمد المكصوصي، وهو أحد مسؤولي ميليشيات "كتائب سيد الشهداء" الموالية لإيران والمنضوية في صفوف الحشد، عارية عن الصحة.

كما عبر عن رفض حكومةالإقليم لتلك المزاعم، مبيّناً أن الحقيقة عكس ما قاله المسؤول تماما. لا بل أشار إلى أن الهجمات التي استهدفت أربيل سابقا نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون، مشدداً على أن ما زعمه هذا الشخص يحمل دلالات سيئة جداً، وفق تعبيره.

واعتبر المتحدّث أن ادعاءات المكصوصي تثبت وبالدليل القاطع، أن أي هجمات محتملة يمكن أن تطال أربيل مستقبلا، هي من أفعال الجهات التي ينتمي إليها الرجل المذكور.
"انتقاد مبطن للأكراد"
وجاء كلام كردستان متزامناً مع تصريحات أدلى بها قيس الخزعلي، الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق، الميليشيا المنضوية تحت الحشد أيضا، والذي كان وجه بدوره أمس انتقادا مبطنا للأكراد، قائلا إن "قوى سياسية كثيرة أدانت الاعتداء، لكن الطرف الكردي لم نسمع له تصريحا".

الجدير ذكره أن الريش الأميركي جو بايدن كان أعلن قبيل تصريحات الخزعلي، أن الضربات التي أمر بتوجيهها كانت لحماية والدفاع عن سلامة أفراد القوات الأميركية، وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائها، إضافة إلى ردع إيران والميليشيات المدعومة منها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت بلاده في العراق.
غارات أميركية
وقتل عدة عناصر من فصائل موالية لإيران في ضربات جوية أميركية على الحدود العراقية السورية ليل الأحد/الاثنين.

وأعلنت ميليشيات الحشد الشعبي مقتل 4 من مسلحيها في الغارات الأميركية.
بدوره، أكد تحالف الفتح العراقي وقوع قتلى نتيجة الغارات الأميركية على مواقع ميليشياته في مدينة القائم العراقية الحدودية.
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