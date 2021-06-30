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الإمارات تعلن نتائج تجارب "سوتروفيماب" المضاد لكورونا

Lebanon 24
30-06-2021 | 15:00
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل نتائج إيجابية في تجارب عقار سوتروفيماب المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وبدأت الإمارات استخدام عقار سوتروفيماب منذ 16 حزيران الجاري في علاج 658 مريضا، 46 بالمئة منهم مواطنون و54 بالمئة من المقيمين. وكان نحو 59 بالمئة من إجمالي المرضى هم ممن تبلغ أعمارهم 50 سنة وما فوق، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن ما يزيد عن 97.3 بالمئة من الحاصلين على العقار أظهروا تحسنا في حالتهم المرضية خلال 5-7 أيام، إذ خفت حدة الأعراض وقاربوا الشفاء التام.

وبحسب الوزارة، كان الحاصلون على العقار من الفئات المعرضة للخطر نظرا لإصابتهم بأمراض مصاحبة مثل السمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

وصادقت الإمارات على العقار الذي تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

وينتمي "سوتروفيماب" إلى فئة من الأدوية تسمى الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والتي تحاكي الأجسام المضادة الطبيعية التي يولدها الجسم لمحاربة العدوى.

والعلاج، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، ثبُت أنه يقلل من حالات كوفيد-19 التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.
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