عربي-دولي

السجن خمسة أعوام لفتى سوري خطط لـ"هجوم إرهابي" في النرويج

Lebanon 24
30-06-2021 | 12:29
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أصدر القضاء النرويجي حكما بالسجن خمس سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، بحق فتى سوري يبلغ من العمر 16 عامًا بتهمة الإعداد لهجوم في الدولة الاسكندنافية ومبايعة تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حكم قالت وكالة فرانس برس، الأربعاء، إنها اطلعت عليه، ذكرت محكمة أوسلو أن "المحكمة ليس لديها شك في أن س. رغم صغر سنه، اتخذ قراره متعمدًا بتنفيذ عمل إرهابي وإن لم ينفذ الخطط في مشروع ملموس".

ووصل الفتى الذي لا يمكن الكشف عن هويته بسبب صغر سنه إلى المملكة في عام 2018 بموجب لم شمل الأسرة وقُبض عليه في العاصمة النرويجية أوائل شباط.

ووجهت النيابة إليه تهمة التحضير لهجوم ضد هدف مجهول والانتماء لمنظمة إرهابية.

قام الشاب السوري بتنزيل تعليمات خاصة بصناعة المتفجرات والسموم، كما تم العثور على سم يحتوي على النيكوتين في منزله.

وقام بتوزيع مواد دعائية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وتداولها على منصات رقمية إسلامية وحول 1390 كرونة (136 يورو) إلى موقع متطرف.

وأكد المراهق براءته وتحدث الدفاع عن تصرف مدفوع بالفضول والتباهي.
المصدر: فرانس برس
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