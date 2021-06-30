فيديو التعرية والضرب.. إيقاف شرطي تونسي بتهمة "تعذيب" قاصر

أصدر القضاء التونسي قرارًا بتوقيف شرطي متهم في قضية تعنيف قاصر ونزع ثيابه خلال عملية توقيفه، ووجهت له تهمة "التعذيب"، على ما أفاد متحدث قضائي الأربعاء.وقال فتحي السماتي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2، لوكالة فرانس برس أن "النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق عون أمن وأبقت على اثنين آخرين في حالة سراح على ذمة التحقيق" في قضية القاصر التي وقعت في منطقة سيدي حسين السيجومي الشعبية في ضواحي العاصمة تونس.وأوضح السماتي قوله: "تم توجيه تهمة التعذيب للأمني" في انتظار استكمال التحقيق.وأثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في الشارع التونسي يُظهر قاصراً أوقِف في التاسع من يونيو عارياً ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة.وتم توقيف القاصر إثر احتجاجات اندلعت في المنطقة في الثامن من يونيو بعد أن توفي الشاب أحمد عمارة بٌعيد توقيفه.وإثر ذلك أوقفت وزارة الداخلية عناصر الشرطة المتورطين في حادثة تعذيب القاصر كما فتحت تحقيقا في ذلك.وصدرت ردود فعل واسعة من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية للتنديد بالحادثة وتواصلت الاحتجاجات طوال أسبوع.وعبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته في 18 حزيران عن قلقها إزاء تواصل ظاهرة إفلات عناصر الشرطة من العقاب.وعبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تونس عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان بحق متظاهرين، داعيا السلطات لفتح تحقيقات تضع حدا للافلات من العقاب.وأكدت مكتب المفوضية في بيان "انشغاله الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان".يُعد الانتقال الديموقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد.لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة.