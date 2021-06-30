سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما

عقدت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع مؤسسة الطيران المدني السورية، لبحث التعاون المشترك بينهما في مجال النقل الجوي.

وذكرت وكالة "إرنا" في تقرير لها، مساء اليوم الأربعاء، أن تروج دهقاني، رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية اجتمع مع مسؤولي مؤسسة الطيران المدني السورية، وتم الاتفاق بينهما على تدشين أو تسيير رحلات نقل سورية عبر السماء الإيرانية.