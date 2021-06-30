عربي-دولي

سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-838405-637606795581861964.jpg
Doc-P-838405-637606795581861964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع مؤسسة الطيران المدني السورية، لبحث التعاون المشترك بينهما في مجال النقل الجوي.
 
وذكرت وكالة "إرنا" في تقرير لها، مساء اليوم الأربعاء، أن تروج دهقاني، رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية اجتمع مع مسؤولي مؤسسة الطيران المدني السورية، وتم الاتفاق بينهما على تدشين أو تسيير رحلات نقل سورية عبر السماء الإيرانية.  
ونقلت الوكالة عن المنظمة الإيرانية في بيان لها أن الجانب السوري كان قد تقدم بطلب لنظيره الإيراني يقضي بالعمل على التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية في مجال الطيران المدني.

وأعلنت المنظمة الإيرانية عن استعدادها الكامل للتعاون مع مؤسسة الطيران المدني السورية في مختلف المجالات الخاصة بهذا الأمر، وعلى رأسها تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تدشين شبكات المراقبة بين البلدين، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية، فضلا عن تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية السورية.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى وجود أكثر من 3 رحلات جوية مباشرة بين سوريا وإيران، بشكل أسبوعي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2021-06-30
16:30 | 2021-06-30
15:30 | 2021-06-30
15:00 | 2021-06-30
15:00 | 2021-06-30
14:00 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website