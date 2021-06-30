أزمة كهرباء العراق تتفاقم بعد استقالة الوزير ووقف طهران إمداداتها

كتبت "الشرق الأوسط": "تتجه أزمة الكهرباء في العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل الأنباء المتواترة عن إيقاف إيران إمداداتها الحيوية من الطاقة إلى العراق، واستقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش على خلفية تحميله مسؤولية الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء.ويتنامى الغضب الشعبي يوماً بعد يوم نتيجة تراجع تجهيز منازل المواطنين بالطاقة الكهربائية، والذي يصل أحياناً إلى نحو 8 ساعات في اليوم الواحد، رغم الارتفاع الشديد في درجات حرارة الجو واضطرار أكثر من محافظة لتعطيل عمل المؤسسات الحكومية لهذا السبب؛ الأمر الذي يغذي المخاوف من اندلاع احتجاجات واسعة مثلما هي الحال في فصل الصيف من كل عام.ويتوقع خروج مزيد من المتظاهرين خلال الأيام القليلة المقبلة في مختلف المحافظات إذا ما أخفقت السلطات الحكومية في معالجة مشكلة الكهرباء التي يستبعد كثيرون إمكانية حلها، بالنظر للمشكلات المزمنة والموروثة في هذا القطاع منذ سنوات طويلةوحتى مع تقديم وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته، لا يبدو أن الأمور تسير في طريق الحل؛ إنما يعتقد البعض أن الاستقالة تزيد الأمور تعقيداً، خصوصاً أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمامها نحو 4 أشهر فقط، قبل أن تنتهي ولايتها في شهر تشرين الأول المقبل؛ الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية العامة.وأظهرت وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية، أمس، قيام الوزير المستقيل بتسليم صلاحياته الإدارية والمالية والفنية إلى وكيله لشؤون الإنتاج عادل كريم لتسيير أمور الوزارة لحين اختيار وزير جديد.