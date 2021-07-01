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طالب سوري يحقق المركز الأول في امتحان الدخول إلى الثانوية بتركيا.. تعرّفوا إلى دليار

Lebanon 24
01-07-2021 | 00:05
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حقق الطالب السوري، دليار صافو، المركز الأول في امتحان الدخول إلى المرحلة الثانوية في تركيا، والذي يطلق عليه امتحان "LGS".

ويعيش صافو مع عائلته بعد وصوله إلى البلاد منذ خمس سنوات في منطقة "كورت ألان"، التابعة لولاية سيرت.

وتم الإعلان عن نتائج امتحان LGS، الذي عقد في 6 حزيران الحالي، على موقع وزارة "التعليم الوطني" في تركيا (MEB.gov.tr).


وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، فقد أجاب الطالب السوري على جميع الأسئلة، والتي بلغ عددها 90 سؤالا، بمعدل 500 نقطة.

وبلغت نسبة المشاركة في امتحان الدخول إلى المرحلة الثانوية 83 بالمئة (مليون و38 ألف و 492 طالب في عموم البلاد).


وإلى جانب صافو، حصل 96 طالبا على الدرجة الكاملة في الإجابة عن الأسئلة.

وكان الطالب السوري قد تلقى التعليم الإعدادي في مدرسة صلاح الدين الأيوبي، الواقعة في منطقة "كورت ألان" بولاية سيرت. 

ونشرت المدرسة تدوينة عن صافو عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفت فيها بتحقيقه المركز الأول، وقالت: "أتمنى أن تستمر في النجاح. نتمنى له دوام التوفيق".


وتُجري وزارة التربية التركية في كل عام امتحانا في نهاية المرحلة الإعدادية يتيح للطالب اختيار نوعية التعليم الثانوي الذي سيتلقاه الطالب.

وامتحان "LGS" هو امتحان نهاية المرحلة الإعدادية (بعد الانتهاء من الصف الثامن) ودخول المرحلة الثانوية (Liselere Geçiş Sınavı)، وتجريه مؤسسة الامتحانات التركية.

وبحسب ما تقول وزارة "التعليم الوطني" في تركيا، فإن فحص "LGS" يكون مؤتمتا على الورق، ويتم في جلستين، الجلسة الأولى تتم في 75 دقيقة يتم فيها حل 50 سؤالا نظريا في الآداب والأخلاق والتاريخ التركي.

والجلسة الثانية يحل فيها 40 سؤالا في الرياضيات واللغة والعلوم وتستمر لـ 80 دقيقة.


المصدر: الحرة
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