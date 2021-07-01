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عربي-دولي
الرئيس الصيني: زمن التنمر على الصين ولى إلى غير رجعة
Lebanon 24
01-07-2021
|
08:00
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمام تجمع ضخم في بكين، اليوم الخميس، إن بلاده تسير على "مسار تاريخي لا رجوع فيه"، وأن "عهد الصين التي تتعرض للتنمر قد ولى إلى الأبد".
وقال شي على منصة في ميدان تيانانمين بالعاصمة بكين، خلال الاحتفالات بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، إن حقبة الصين "التي تتعرض للقتل والتخويف قد ولت إلى الأبد"، مضيفا "التجديد العظيم للأمة الصينية التي تدخل في مسار تاريخي لا رجوع فيه".
وفي خطاب رسم فيه خطا من إذلال حروب الأفيون إلى النضال من أجل إقامة ثورة اشتراكية في الصين، أشاد الرئيس الصيني بالحزب الشيوعي الصيني لارتفاع الدخل واستعادة الكرامة الوطنية.
وقال شي إن الحزب حقق "تجديد شباب وطني"، ورفع عشرات الملايين من الفقر و"غيَّر مشهد التنمية العالمية"، مضيفا أن "التجديد العظيم للأمة الصينية قد دخل إلى مسار تاريخي لا رجوع فيه".
المصدر: سبوتنيك
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