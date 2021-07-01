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للمرة الأولى بتاريخ أميركا.. باين يتخذ هذا القرار في ألمانيا (صورة)

Lebanon 24
01-07-2021 | 09:30
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اختار الرئيس الأميركي جو بايدن رئيسة جامعة بنسلفانيا ايمي غوتمان سفيرة لدى ألمانيا، وفق ما أعلنت مصادر حكومية ألمانية، بعد سنوات شهدت أزمات خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وغوتمان البالغة 71 عاما، ستكون في حال تعيينها أول امرأة في هذا المنصب، فيما يحتاج تعيينها إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وبحسب المصادر، لم يتم تحديد موعد لذلك بعد.
 
 
وكان ريتشارد غرينيل ممثل الولايات المتحدة لدى برلين وحليف ترامب، قد أثار الجدل واستفز ألمانيا بتصريحات غير معهودة من سفير، منها تعهده دعم اليمينين والمعادين للمؤسسة السياسية في أوروبا.

كما أغضب ألمانيا بانتقاده الصريح لمختلف القضايا من ملف إيران النووي إلى إنفاق ألمانيا الدفاعي والعلاقات مع هواوي الصينية.

وعاد غرينيل إلى واشنطن حيث عين مديرا للاستخبارات الوطنية قبل أن يستقيل من منصب السفير في حزيران 2020.

وتولى القائم بالأعمال روبين كوينفيل مهام السفير بالإنابة منذ تلك الفترة.
المصدر: أ.ف. ب.
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