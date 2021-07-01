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عربي-دولي
لطالبي جواز السفر الأميركي.. إعلان هام من الخارجية
Lebanon 24
01-07-2021
|
03:30
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها بصدد اتخاذ إجراءات تسمح للأميركيين تحديد جنسهم على جوازات السفر دون تقديم وثائق طبية تثبت ذلك.
ونقل بيان عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن القول إن هذا الإجراء يعد خطوة أولى نحو وضع فقرة الجنس على جوازات السفر ووثائق الولادة الصادرة للأميركيين في الخارج، للأشخاص الذين يعتبرون ثنائيي الجنس أو غير المصنفين جنسيا.
وأضاف البيان أن هذه العملية معقدة وستستغرق وقتا حتى تكتمل.
وسعى الرئيس الأميركي جو بايدن، في تحول عن سياسة سلفه الجمهوري، لتأكيد المساواة للمثليين، واعترف رسميا بشهر المثليين من خلال إعلان في الأول من حزيران وعين مثليين في المناصب الحكومية العليا، وذلك ضمن خطوات أخرى.
المصدر:
الحرة
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