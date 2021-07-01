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تركيا تنسحب من اتفاقية داعمة للنساء... والغرب ينتقد

Lebanon 24
01-07-2021 | 05:00
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انسحبت تركيا رسميا، اليوم الخميس، من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في آذار الماضي.

 

وقالت رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، جنان جولو، لوكالة "رويترز": "سنواصل كفاحنا، تركيا تضر نفسها بهذا القرار".

 

وأضافت، قائلة إن "النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ آذار أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف".

 

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

 

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

المصدر: سبوتنيك
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