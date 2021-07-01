"جمهورييت": أردوغان يعفي نجله بلال من الضرائب

منح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إعفاءات ضريبية لمؤسسات وشخصيات شملت ابنه، بلال، إلى جانب شخصيات أخرى مقربة منه ومن أسرته، وفقا لما نقلت صحيفة "جمهوريت" المحلية.وبحسب الصحيفة فقد عمل بلال إردوغان كمدير لمؤسسات مصنفة بأنها معفاة ضريبيا.وشملت الإعفاءات نزاهة بيرنا يلماز، وهي زوجة رئيس الوزراء التركي السابق، مسعود يلماز.وأشارت الصحيفة إلى إضافة مؤسستين إلى ما يُعرف باسم "قائمة المؤسسات المُعفاة ضريبيا"، الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية.وتضمنت القائمة مؤسسة "تعليم بلا حواجز"، والتي عملت زوجة يلماز على إدارتها، ومؤسسة "إنسان وعرفان"، التي أدارها بلال إردوغان، ويترأسها عم زوجته، فاتح شيتلاك.وبحسب الصحيفة، فقد منح إردوغان الإعفاءات الضريبية للعديد من المؤسسات التي أدارها نجله، بقرار من مجلس الوزراء عندما كان رئيسا للحكومة، وبقرار رئاسي بعدما أصبح رئيسا للبلاد.ولفتت الصحيفة إلى أن التحديث الأخير لقائمة المؤسسات المعفاة ضريبيا رفع عدد المؤسسات التابعة لبلال إردوغان إلى 7.وأشارت الصحيفة إلى منح إردوغان الإعفاء الضريبي لمؤسسة تديرها ابنته، سمية، وهي معنية بالتربية والثقافة.