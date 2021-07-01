عربي-دولي

إيران تغلق حدودها مع باكستان حتى إشعار آخر

Lebanon 24
01-07-2021 | 06:00
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أعلنت السلطات الإيرانية عن إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان حتى إشعار آخر.

وصرح نائب محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، محمد هادي مرعشي، في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أمس الأربعاء، إغلاق ثلاثة معابر حدودية برية بين الدولتين ضمن الإجراءات الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتابع أنه سيتم أيضا تعليق الزيارات البرية لرعاية البلدين أحدهما للآخر حتى إشعار آخر، لافتا إلى أن عملية الصادرات والواردات بين البلدين جارية بانسيابية، لكن يتعين على السائقين الخضوع لفحص كورونا قبل دخولهم الأراضي الإيرانية.
المصدر: روسيا اليوم
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