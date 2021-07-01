عربي-دولي

أشهر مروحية في العالم تزاول "100 مهنة"

Lebanon 24
01-07-2021 | 14:30
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قبل 60 عاما، في يوم 24 حزيران 1961، أنجزت مروحية "مي- 8" أول رحلاتها.

وتعتبر مروحية "مي- 8"، وهي نتاج مكتب تصميم الطائرات "ميل" الذي يحمل اسم المهندس الروسي ميخائيل ميل، أشهر مروحية في العالم، إذ قامت روسيا بتوريدها لأكثر من 80 بلدا. ولها نحو 100 نوع، ولذلك يقال إن مروحية "مي- 8" تستطيع مزاولة 100 مهنة.

وأنتجت روسيا أكثر من 13 ألف مروحية من طراز "مي- 8"، وفقا لبيانات شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا في روسيا، وتستمر في إنتاجها وتطويرها.

صممت مروحية "مي- 8" لنقل الركاب، واتسعت أولى مروحيات "مي- 8" 18 راكبا. وكان الطلب عليها مرتفعا حتى أن روسيا اضطرت إلى إنشاء مصنع جديد لإنتاجها.
في عام 1965، نالت مروحية "مي- 8" شهرة عالمية بعد أن تم عرضها في معرض دولي في باريس.

وفي عام 1968، ظهرت نسخة عسكرية من مروحية "مي- 8"، ولها تخصصات متنوعة في المجال العسكري، حيث تستخدم لنقل الوحدات الصحية وخبراء المتفجرات، وتقديم الخدمات الفنية، ونقل الوقود للطائرات والآليات العسكرية. كما تستخدم مروحيات "مي- 8" العسكرية لأغراض الاستطلاع والاستخبار والإعاقة التشويشية ولأغراض كثيرة أخرى. أما بالنسبة للمجتمع المدني فيبقى نقل الركاب مهنتها الأساسية.

ويبقى الطلب على مروحية "مي- 8" إلى الآن هو الأكبر في العالم لنقل الحمولات.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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