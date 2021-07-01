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عربي-دولي
دول عربية تحدد يوم عيد الأضحى فلكيا
Lebanon 24
01-07-2021
|
07:00
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أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي ستكون عدته 29 يوما، وبالتالي سيكون عيد الأضحى فلكيا يوم الثلاثاء 20 تموز.
وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق يوم الأحد 11 يوليو الحالى وعدته ستكون 29 يوما، وبالتالي سيكون عيد الأضحى الثلاثاء 20 تموز فلكيا.
وأفاد اليوم الخميس الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن "هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة في الساعة الثالثة و17 دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم السبت 10 تموز الحالي (اليوم التالي ليوم الرؤية)".
ولفت القاضي في السياق ذاته إلى أن "الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذي القعدة الحالي الموافق 9 تموز الحالي (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية".
وذكر رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن "القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 16 دقيقة والقاهرة بـ 11 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (10 - 15) دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4 - 35) دقيقة".
المصدر: روسيا اليوم
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