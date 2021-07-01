في العراق... دبابات "تي - 72 إم 1" المطورة

أقيم السبت الماضي في معسكر "أبو منتظر المحمداوي" بمحافظة ديالى العراقية العرض العسكري لقوات الحشد الشعبي العراقي وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها.وشاركت في العرض العسكري نماذج من المدفعية المقطورة، بما في ذلك مدافع الهوتزر "دي -20" عيار 150 ملم و مدافع "إم – 46" عيار 130 ملم وكذلك راجمات الصواريخ العديدة والمعدات الحربية المدولبة أمريكية وإيرانية الصنع.وكشف الحشد الشعبي لأول مرة في تاريخ الاستعراضات العسكرية العراقية نماذج مطورة من دبابة "تي – 72 إم 1" روسية الصنع.وسبق للحشد الشعبي العراقي أن كشف في منتصف مايو الماضي عن نموذج أول لدبابة "تي – 72" المطورة شارك الأخصائيون الإيرانيون، حسب بعض المصادر، في تطويرها. أما الآن فكشف العرض العسكري في ديالى عن 7 نماذج من هذا النوع.وقد حصلت الدبابة على أجهزة الحماية الدينامية لجسمه وبرجها المدرع وأجهزة التصويب والجنازير المطورة والمحركات القوية.ولفتت أنظار المحللين العسكريين رشاشات "دوشكا" سوفيتية الصنع التي حلت محل رشاشات "أوتيوس" الروسية عيار 12.7 ملم المضادة للجو في دبابات "تي - 72 إم 1" المطورة.أما رتل المدرعات في العرض فضم كذلك دبابات "تو-55" السوفيتية و"تيب 59" و"تيب – 69" الصينية وعربات "بي إم بي – 1" المطورة المزودة بمدافع 23 ملم المزدوجة وعربات "بي إم بي – 2" الروسية.