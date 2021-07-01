عربي-دولي

بشكل خفي.. أميركا أطلقت قمرا صناعيا من محطة الفضاء الدولية!

Lebanon 24
01-07-2021 | 10:00
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كشفت بيانات القوات الجوية الأميركية، المنشورة على موقع space-track.org ، عن إطلاق قمر صناعي أميركي سرا من محطة الفضاء الدولية.

ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع، نال الجهاز اسم BD-28، وتعود ملكيته إلى الولايات المتحدة، وتم إطلاقه إلى المدار من محطة الفضاء الدولية.

لم يتم الإبلاغ رسميا عن موعد وكيفية حدوث ذلك، ولكن عادة ما يتم إطلاق الأقمار الصناعية من الجزء الأميركي من محطة الفضاء الدولية من منصات يتم نقلها من خارج المحطة باستخدام وسائل الخداع والتلاعب.

وفي تغريدة له على "تويتر"، افترض خبير الشؤون الفضائية الأميركي جوناثان ماكدويل، أن القمر الصناعي قد يعود إلى شركة أميركية خاصة لا ترغب بعد في الإعلان عن نشاطاتها.

في الوقت الراهن تعمل على متن المحطة الدولية، البعثة الخامسة والستون المكونة من الروسيين أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف، والأميركيين مارك فاندي هاي وشين كيمبرو وميجان ماك آرثر، والياباني أكيهيكو هوشيدي (قائد المحطة) والفرنسي توم بيسكي.

المصدر: روسيا اليوم
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