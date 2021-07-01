مدير منظمة ترامب يسلم نفسه للسلطات القضائية

سلم المدير المالي لمنظمة ترامب، ألين فايسلبيرغ، نفسه للسلطات القضائية في نيويورك، في وقت مبكر من اليوم الخميس، قبل توجيه اتهامات ضده وضد شركة الرئيس السابق دونالد ترامب.وشوهد فايسلبرغ وهو يدخل قاعة المحكمة في مانهاتن مع محاميه صباح اليوم.ومن المتوقع أن يعلن المدعون العامون في نيويورك، اليوم الخميس، عن أول لائحة اتهام جنائية في تحقيق استمر عامين في ممارسات دونالد ترامب التجارية، متهمين شركته التي تحمل الاسم نفسه وفايسلبرغ بارتكاب جرائم ضريبية تتعلق بالمزايا الإضافية للموظفين.وهذه أول اتهامات جنائية ضد منظمة الرئيس الأميركي السابق ترامب منذ أن بدأ المدعون العامون التحقيق فيها قبل 3 سنوات.وفي وقت لاحق، اعتبرت منظمة ترامب، وهي شركة قابضة مملوكة من العائلة تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة، اتهامها في قضايا جنائية "سياسيا" ويهدف إلى الإضرار بدونالد ترامب.وكانت مصادر إعلامية قالت الأربعاء إن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن رفعت لوائح اتهام جنائية ضد منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبرغ.وستبقى لوائح الاتهام ضد كليهما مختومة حتى بعد ظهر اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، مما يترك التهم المحددة غير معروفة.غير أن عدة مصادر قالت إن التهم تتعلق بمزاعم عدم دفع الضرائب على المزايا الممنوحة للمديرين التنفيذيين في منظمة ترامب.