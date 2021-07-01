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مدير منظمة ترامب يسلم نفسه للسلطات القضائية

Lebanon 24
01-07-2021 | 12:00
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سلم المدير المالي لمنظمة ترامب، ألين فايسلبيرغ، نفسه للسلطات القضائية في نيويورك، في وقت مبكر من اليوم الخميس، قبل توجيه اتهامات ضده وضد شركة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشوهد فايسلبرغ وهو يدخل قاعة المحكمة في مانهاتن مع محاميه حوالي الساعة 6:20 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، بحسب ما أفاد مراسلنا.

ومن المتوقع أن يعلن المدعون العامون في نيويورك، اليوم الخميس، عن أول لائحة اتهام جنائية في تحقيق استمر عامين في ممارسات دونالد ترامب التجارية، متهمين شركته التي تحمل الاسم نفسه وفايسلبرغ بارتكاب جرائم ضريبية تتعلق بالمزايا الإضافية للموظفين.

وهذه أول اتهامات جنائية ضد منظمة الرئيس الأميركي السابق ترامب منذ أن بدأ المدعون العامون التحقيق فيها قبل 3 سنوات.

وفي وقت لاحق، اعتبرت منظمة ترامب، وهي شركة قابضة مملوكة من العائلة تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة، اتهامها في قضايا جنائية "سياسيا" ويهدف إلى الإضرار بدونالد ترامب.

وكانت مصادر إعلامية قالت الأربعاء إن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن رفعت لوائح اتهام جنائية ضد منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبرغ.

وستبقى لوائح الاتهام ضد كليهما مختومة حتى بعد ظهر اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، مما يترك التهم المحددة غير معروفة.

غير أن عدة مصادر قالت إن التهم تتعلق بمزاعم عدم دفع الضرائب على المزايا الممنوحة للمديرين التنفيذيين في منظمة ترامب.

وقالت مصادر إن من المتوقع أن يتم استجواب منظمة ترامب.
 
 وبذل محامو منظمة ترامب، الاثنين، جهود اللحظة الأخيرة للحؤول دون توجيه اتهامات جنائية لمؤسسة الرئيس السابق، وفق وسائل إعلام أميركية.

وفُهم من عدد من التقارير في الأيام الماضية أن التحقيقات التي كانت تجرى خلف أبواب مغلقة في ممارسات قطب العقارات السابق في نيويورك كادت تؤتي ثمارها.

وتركز القضية التي فتحها قبل أكثر من عامين المدعي العام في مانهاتن وعضوان ديموقراطيان في الكونغرس، على حصول تزوير مالي مفترض.

ووفق عدد من وسائل الإعلام، ومن بينها واشنطن بوست، فإن فريق محامي منظمة ترامب كان بصدد تقديم مرافعاته النهائية أمام المدعين الإثنين الماضي للحؤول دون توجيه اتهامات لموكلهم.

وكان ترامب قد أصدر بيانا ندد فيه بالتحقيقات بوصفها ذات دوافع سياسية، وقال "الآن سرّبوا بأننا أُمهلنا يوما واحدا، اليوم، لعرض قضيتنا بشأن مسائل هي ممارسات عادية في مجتمع الأعمال الأميركي ولا تمثل جريمة بأي شكل من الأشكال".
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