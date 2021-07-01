تمديد اجتماعات جنيف.. وتهديدات تطال داعمي الانتخابات الليبية





ذكرت المصادر أن أعضاء منتدى الحوار الليبي السياسي الداعمين لإجراء الانتخابات تلقوا رسائل تهديد.



ويبدو أن الملتقى الذي انطلق الاثنين في جنيف بهدف التوصل إلى توافق حول القواعد الدستورية التي سترعى الانتخابات المقبلة لن يتوصل بسهولة إلى إجماع المشاركين.



فقد كشف أحد أعضاء الحوار الأربعاء، للعربية أن الوضع مضطرب بين المجتمعين، مستبعدا التوصل لنتيجة في ظل هذا الاختلاف. كما أفاد موفد "العربية/الحدث"، بانسحاب أعضاء من كتلة إقليم برقة وفازان.



وقال السفير الأميركي في ليبيا، إن على ملتقى الحوار إنجاز اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات بموعدها.



رسالة تتهم الإخوان ضمناً أعلن المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش عن تمديد اجتماعات جنيف يوما إضافيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر. وأشار الى أنه تم تشكيل فريق مصغر للمساعدة على التوصل لحلول توافقية.ذكرت المصادر أن أعضاء منتدى الحوار الليبي السياسي الداعمين لإجراء الانتخابات تلقوا رسائل تهديد.ويبدو أن الملتقى الذي انطلق الاثنين في جنيف بهدف التوصل إلى توافق حول القواعد الدستورية التي سترعى الانتخابات المقبلة لن يتوصل بسهولة إلى إجماع المشاركين.فقد كشف أحد أعضاء الحوار الأربعاء، للعربية أن الوضع مضطرب بين المجتمعين، مستبعدا التوصل لنتيجة في ظل هذا الاختلاف. كما أفاد موفد "العربية/الحدث"، بانسحاب أعضاء من كتلة إقليم برقة وفازان.وقال السفير الأميركي في ليبيا، إن على ملتقى الحوار إنجاز اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات بموعدها.رسالة تتهم الإخوان ضمناً

بالتزامن، وجّه أعضاء الملتقى رسالة إلى يان كوبيتش المبعوث ‏الأممي إلى ليبيا حصلت "العربية" على نصها، اتهموا فيها المجلس الأعلى للدولة بالعرقلة، دون تسميته (وهو المجلس الذي يطغى عليه الإخوان المسلمون وحلفاؤهم).



كما دعت الرسالة ‏المبعوث الأممي إلى التدخل لمواجهة محاولات الإبقاء على الوضع القائم وعرقلة المسار الانتخابي.



أما اللافت في المسألة، فيكمن بأن الموقعين على الرسالة ‏حملوا البعثة الأممية مسؤولية المشاركة في إضاعة هذه الفرصة التاريخية أمام الليبيين، ‏إذا لم تقم بوساطة فعالة مستندة إلى منهجية سياسية وقانونية واضحة.



وكان 75 موفدا من ليبيا بدأوا منذ الاثنين اجتماعاتهم في سويسرا ضمن محادثات مدتها أربعة أيام، تديرها الأمم المتحدة، بغية تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات المقررة في كانون الأول المقبل، والتي يأمل المجتمع الدولي أن تكون بداية "عهد جديد" في البلاد التي غرقت في الفوضى والحرب لسنوات.

(العربية)