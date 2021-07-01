وفاة أحد قادة ألوية النخبة بالجيش الإسرائيلي بعد يومين على تعيينه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن وفاة أحد قادة ألوية النخبة في الجيش خلال نشاط بدني، وذلك بعد يومين من تعيينه في منصبه.





وأضاف "بعد عدة محاولات طبية لإنقاذه، أعلنت وفاته".



يذكر أن أسمان عين قائدا للواء الناحال منذ يومين فقط. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "انهيار قائد لواء "الناحال" الجديد شارون أسمان خلال نشاط بدني في قاعدة للجيش صباح اليوم".وأضاف "بعد عدة محاولات طبية لإنقاذه، أعلنت وفاته".يذكر أن أسمان عين قائدا للواء الناحال منذ يومين فقط.

(روسيا اليوم)