ولي العهد السعودي يوجه بالتكفل بعلاج مسؤول سابق في بريطانيا

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بالتكفل بعلاج الملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة لدى المغرب والسودان، ناصر البراق في بريطانيا.





وتفاعل عدد كبير من الإعلاميين مع حالة الدبلوماسي السابق الصحية، والذي يشغل منصب عضو في هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، مناشدين وعبر جمعية "إعلاميون" علاجه في المراكز الطبية العالمية المتقدمة. وتعرض البراق، في وقت سابق، لوعكة صحية أدخل على أثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض.وتفاعل عدد كبير من الإعلاميين مع حالة الدبلوماسي السابق الصحية، والذي يشغل منصب عضو في هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، مناشدين وعبر جمعية "إعلاميون" علاجه في المراكز الطبية العالمية المتقدمة.