عربي-دولي

هذه الدولة تراجعت عن نقل سفارتها إلى القدس

Lebanon 24
02-07-2021 | 00:00
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انتهت المهلة التي حددتها اتفاقية واشنطن مع صربيا لنقل سفارة صربيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس أمس الخميس، حيث أعرب الرئيس الصربي عن عدم ثقته بجدوى تنفيذ مثل هذا الالتزام.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إن "صربيا فقط هي التي تقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية".

وتابع: "إسرائيل اعترفت بكوسوفو ونحن نتحدث مع الأميركيين والاتحاد الأوروبي، وسوف نتخذ قرارات في المستقبل بهذا الشأن، مع احترام الصداقة مع إسرائيل، ولكن أيضا نحن نحترم أنفسنا" حسب ما أفاد موقع "balkaninsight".

ووقعت صربيا في أيلول من عام 2020، اتفاق تطبيع اقتصادي مع إسرائيل في واشنطن تحت رعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وجاء في البند الـ16 منه أن بلغراد العاصمة الصربية توافق على فتح مكتب لغرفة التجارة ومكتب حكومي في القدس في 20 أيلول 2020، ونقل السفارة إلى القدس بحلول 1 تموز 2021" .

واعترفت إسرائيل في آذار 2021، بجمهورية كوسوفو، التي أعلنت انفصالها عن صربيا من طرف واحد، وفتحت بعد ذلك سفارة لها في القدس، بموجب ذات الاتفاق الموقع في واشنطن.
المصدر: روسيا اليوم
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