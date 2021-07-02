غارات إسرائيلية على قطاع غزة ردا على بالونات حارقة

شن الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس - الجمعة، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد موقع "سكاي نيوز".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية الليلة على مواقع لإنتاج وسائل قتالية لمنظمة حماس الإرهابية، حيث استخدمت المواقع المستهدفة من قبل حماس لتطوير الأسلحة"، وفق ما جاء في البيان.وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القصف "جاء ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا أنه "سيرد بقوة على محاولات إرهابية تنطلق من قطاع غزة"، بحسب البيان.ويعيش قطاع غزة حالة من الهدوء النسبي بعد حرب شنتها إسرائيل على القطاع في أيار الماضي، واستمرت 11 يوما، وتسببت بمقتل أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة العشرات، فضلا عن تدمير كبير في المباني السكنية.