عربي-دولي

غارات إسرائيلية على قطاع غزة ردا على بالونات حارقة

Lebanon 24
02-07-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-838840-637608058340794145.jpg
Doc-P-838840-637608058340794145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شن الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس - الجمعة، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد موقع "سكاي نيوز". 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية الليلة على مواقع لإنتاج وسائل قتالية لمنظمة حماس الإرهابية، حيث استخدمت المواقع المستهدفة من قبل حماس لتطوير الأسلحة"، وفق ما جاء في البيان. 

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القصف "جاء ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا أنه "سيرد بقوة على محاولات إرهابية تنطلق من قطاع غزة"، بحسب البيان. 

ويعيش قطاع غزة حالة من الهدوء النسبي بعد حرب شنتها إسرائيل على القطاع في أيار الماضي، واستمرت 11 يوما، وتسببت بمقتل أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة العشرات، فضلا عن تدمير كبير في المباني السكنية.
وتوسطت مصر بين إسرائيل وحركة حماس من أجل وقف إطلاق النار، الذي اندلعت على خلفية التضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بسبب تهديد إسرائيلي بهدم منازل في الحي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2021-07-02
01:00 | 2021-07-02
00:00 | 2021-07-02
23:33 | 2021-07-01
16:59 | 2021-07-01
16:30 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website