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بعد يومين على تعيينه.. وفاة أحد قادة "ألوية النخبة" بالجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
02-07-2021 | 13:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة أحد قادة ألوية النخبة في الجيش خلال نشاط بدني، وذلك بعد يومين من تعيينه في منصبه.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "انهيار قائد لواء "الناحال" الجديد شارون أسمان خلال نشاط بدني في قاعدة للجيش صباح اليوم".

وأضاف: "بعد عدة محاولات طبية لإنقاذه، أعلنت وفاته".

يذكر أن أسمان عين قائدا للواء الناحال منذ يومين فقط.
المصدر: روسيا اليوم - معا
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