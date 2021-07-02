عربي-دولي

رسائل متبادلة بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي

Lebanon 24
02-07-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-838869-637608121498926885.jpg
Doc-P-838869-637608121498926885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "JoongAng Ilbo" الكورية الجنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، تبادل الرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لاستكشاف آفاق عقد قمة بينهما.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الصحيفة الكورية الجنوبية، فإنّ مون الذي سيجتمع أيضاً مع الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار من العام المقبل، يأمل أن يكون هذا الاجتماع فرصة لإحياء المحادثات المتوقفة مع كيم وحث واشنطن على التعامل مع القضية بمزيد من الاستعجال.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر دبلوماسي لم تحدده، إنّ الرئيس الكوري الجنوبي بعث برسالة إلى كيم لاستكشاف سبل لعقد قمة، بما في ذلك عبر الإنترنت، إذا أمكن في ضوء جائحة فيروس كورونا.

إلا أن الصحيفة لم تذكر رد الزعيم الكوري الشمالي على هذه الرسالة.

وقال المصدر: "ما فهمته هو أن الزعيمين تبادلا الرسائل حول القمة الكورية الجنوبية الأميركية، وسمعت أنهما ناقشا من خلال الرسائل كيفية عقد قمة عبر تقنية الفيديو".

يذكر أن مون وبايدن أعربا عن رغبتهما في التواصل مع كوريا الشمالية بعد اجتماع أيار.

لكن بايدن لم يظهر أي نية لتخفيف العقوبات تماشيا مع مطلب بيونغ يانغ، وقال إنه "ليست لديه أوهام" بشأن صعوبة إقناع كيم بالتخلي عن الأسلحة النووية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2021-07-02
03:00 | 2021-07-02
02:30 | 2021-07-02
01:30 | 2021-07-02
01:00 | 2021-07-02
00:30 | 2021-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website