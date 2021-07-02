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مغادرة القوات الأميركية وجنود "الناتو" قاعدة "باغرام" الأفغانية

Lebanon 24
02-07-2021 | 04:30
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غادرت كلّ القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" قاعدة "باغرام" الجوية الأفغانية على ما أفاد مسؤول أميركي في مجال الدفاع، في مؤشر إلى أنّ الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكاً، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "كل قوات التحالف غادرت باغرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأميركية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول. ولم يوضح متى ستسلم القاعدة رسمياً إلى القوات الأفغانية.
المصدر: أ ف ب
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