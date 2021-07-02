النيابة العامة اليابانية: السجن 3 سنوات للمشاركين في عملية فرار غصن

أعلن المدعون العامون في اليابان اليوم الجمعة، أنهم طلبوا السجن ثلاث سنوات تقريبا لأميركي وابنه أقرا بمساعدتهما رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن بالفرار من اليابان، بحسب ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وأشار المدعون أمام إحدى محاكم طوكيو إلى أنهم يطلبون "عقوبة بالسجن سنتين وعشرة أشهر في حق العنصر السابق في القوات الأميركية الخاصة مايكل تايلور وسنتين وستة أشهر لنجله بيتر".