عربي-دولي

البرازيل.. بولسونارو: لن أسلم الرئاسة إذا حدث تزوير للانتخابات!

Lebanon 24
02-07-2021 | 05:00
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أكّد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أمس الخميس، أنّه سيسلّم السلطة لمن يفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل لكنّه لن يفعل ذلك إذا كان هناك أي تزوير.

وقال بولسونارو، في خطاب أسبوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سأسلم الوشاح الرئاسي لمن يفوز في الانتخابات بطريقة نظيفة، وليس بالاحتيال".
 
لكنّ تعليقات بولسونارو لن تبدّد مخاوف منتقديه، الذين يخشون من أنّ القائد العسكري المتطرف السابق لن يقبل بأي خسارة في انتخابات العام المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومنذ فوزه في الانتخابات عام 2018، أطلق بولسونارو مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات في البرازيل، والتي يقول منتقدوه إنها قد تضع الأساس للطعن في الانتخابات المقبلة غرار صديقه المقرب، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأيّد بولسونارو مزاعم ترامب بسرقة انتخابات العام الماضي في الولايات المتحدة، والتي بلغت ذروتها في 6 كانون الثاني في هجوم مميت على مبنى الكابيتول في واشنطن من قبل أنصار ترامب.

في الأشهر الأخيرة، كان بولسونارو يروج لمشروع قانون لأوراق الاقتراع المطبوعة بدلاً من التصويت الحاسوبي الحديث في البرازيل.

والخميس الماضي، قال بولسونارو إنه "ينبه" الناس إلى احتمال حدوث مشاكل إذا ظل النظام الإلكتروني الحالي كما هو. 
المصدر: سبوتنيك
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