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في مصر.. أب يقتل ابنته بسبب زوجته الثانية

Lebanon 24
02-07-2021 | 07:00
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قام رجل مصري بقتل ابنته الطالبة في المرحلة الإعدادية بسيخ حديدي، ومحاولة التخلص من جثتها عن طريق تغسيلها ودفنها، بسبب المشاكل بينها وبين زوجته الثانية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على جثة طالبة تدعى دينا. م (15 عاما)، داخل منزل والدها، وتبين من التحريات أن والدها يعيش مع زوجته الثانية ومعه ابنته من الزوجة الأولى، وبعد كثرة المشاكل قرر التخلص منها.


وقال والدها في اعترافاته، إنه بعد أن انهال عليها بقطعة حديدية لفظت أنفاسها الأخيرة، وأراد إخفاء جريمته فقرر مع الزوجة الثانية تغسيلها وتكفينها سرا كي لا يفضح سره، ولكن بلاغ زوجته الأولى والدة المجنى عليها بعدما حاولت الاتصال بابنتها ولم ترد، كشف الأمر، وتمكنت قوة من مباحث شرطة نقادة من ضبطه.

وكشف والد الطفلة أن الأخيرة كانت دائمة الشجار في المنزل ومع الجيران، وذلك بتحريض من زوجته الأولى التي طلقها منذ سنوات وهو ما دفعه إلى قتلها ومحاولة التخلص من جثتها بعد تغسيلها. 
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