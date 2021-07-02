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أمر قضائي بالكشف عن وثائق متعلقة بصديقة رجل الأعمال الأمريكي إبستين المتهمة بإغواء فتيات لاستغلالهن

Lebanon 24
02-07-2021 | 06:00
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حكم قاض فيدرالي أمريكي بالكشف عن مجموعة دفينة أخرى من ملفات جيزلين ماكسويل، صديقة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهمة بإغواء قاصرات لصالح الأخير الذي كان يستغلهن جنسيا.

أمر قضائي بالكشف عن وثائق متعلقة بصديقة رجل الأعمال الأمريكي إبستين المتهمة بإغواء فتيات لاستغلالهناتهام صديقة رجل الأعمال الأمريكي إبستين بإغواء فتيات لاستغلالهن جنسيا
وأمرت القاضية لوريتا بريسكا خلال جلسة استماع، بأن يتم الكشف عن الوثائق التي تم عرضها في قضية مانهاتن الفيدرالية المرفوعة ضد ماكسويل من قبل فيرجينيا روبرتس جيوفر، التي تتهم إبستين بالاعتداء عليها، في منتصف يوليو.

وكانت جيوفر كشف في إفادتها العام الماضي أن "إبستين كان يستقدم إلى جزيرته الخاصة في منطقة البحر الكاريبي، فتيات جميلات تراوحت أعمارهن بين 15 و21 "، مؤكدة أنها "رأت ماكسويل تمارس الجنس مع نساء أخريات هناك".

وتنتظر ماكسويل محاكمتها الجنائية بزعم إغواء قاصرات لصالح إبستين الذي أساء معاملتهن في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.

وقد صدر أمر باحتجازها في انتظار المحاكمة، وقد دفعت ببراءتها واستأنفت خمس مرات لإطلاق سراحها من السجن في انتظار المحاكمة، لكن تم رفضها في كل مرة.
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