عربي-دولي

اتهام عسكريين ليتوانيين بسرقة حصص غذائية للجيش الأميركي

Lebanon 24
02-07-2021 | 09:00
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قالت وكالة "سبوتنيك ليتوانيا"، إن تهمة سرقة حصص غذائية جافة للجيش الأميركي، وجهت إلى سبعة جنود ليتوانيين من العاملين في ميدان تدريب تابع لجيش ليتوانيا.

ونقلت الوكالة عن النيابة العامة الليتوانية: "وفقا للتحقيق، تم اتهام اثنين من العسكريين في ميدان التدريب بمنطقة شفينتشنسكي وكذلك قائد السرية بالسرقة والإساءة واستغلال المنصب الوظيفي. كما تم اتهام أربعة جنود آخرين بالسرقة".

ووفقا للتحقيق الابتدائي، تمت في ربيع العام الماضي سرقة عدد كبير (ما لا يقل عن 1176 صندوقا فيه ما يزيد على 14 ألف قطعة) من حصص الطعام الجافة في ساحة التدريب في ليتوانيا. وهذه الكمية كانت مخصصة لإطعام عناصر كتيبة القوات الأمريكية المتمركزة في ليتوانيا. وبحسب التقديرات، بلغت قيمة المسروقات أكثر من 121 ألف يورو.

ويرى التحقيق، أن المشتبه بهم، استغلوا موقعهم الوظيفي وقاموا بنقل الحصص الغذائية المخزنة للجنود الأمريكيين من المستودع، مستخدمين سيارات الخدمة. وبعد ذلك قاموا ببيع المواد المسروقة لأشخاص آخرين.

ويعتقد التحقيق أن قائد السرية حصل على رشوة مالية، للصمت بخصوص الجريمة والتستر على مرتكبيها.

المصدر: روسيا اليوم
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