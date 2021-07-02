عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة.. منها 3 عربية

Lebanon 24
02-07-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-838988-637608347942248493.jpg
Doc-P-838988-637608347942248493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوصى المجلس الوزاري الأوروبي دوله الأعضاء، برفع قيود السفر عن مزيد من دول العالم منها ثلاث عربية هي قطر، الأردن والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك، في إطار تحديث بروكسل للائحتها الخاصة بقيود السفر المفروضة على مواطني دول العالم على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وسيسمح التحديث الجديد لمواطني كل من أرمينيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بروناي، قطر، كندا، الأردن، مولدافيا، الجبل الأسود والمملكة العربية السعودية بدخول أراضي دول الاتحاد بأمان، بعد التطور الإيجابي للوضع الوبائي في هذه الدول.

كما أوصى المجلس برفع قيود السفر المفروضة على مواطني إقليم كوسوفو.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2021-07-02
10:30 | 2021-07-02
10:00 | 2021-07-02
09:00 | 2021-07-02
08:30 | 2021-07-02
07:30 | 2021-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website