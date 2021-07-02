29
o
بيروت
40
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة.. منها 3 عربية
Lebanon 24
02-07-2021
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوصى المجلس الوزاري الأوروبي دوله الأعضاء، برفع قيود السفر عن مزيد من دول العالم منها ثلاث عربية هي قطر، الأردن والمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك، في إطار تحديث بروكسل للائحتها الخاصة بقيود السفر المفروضة على مواطني دول العالم على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.
وسيسمح التحديث الجديد لمواطني كل من أرمينيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بروناي، قطر، كندا، الأردن، مولدافيا، الجبل الأسود والمملكة العربية السعودية بدخول أراضي دول الاتحاد بأمان، بعد التطور الإيجابي للوضع الوبائي في هذه الدول.
كما أوصى المجلس برفع قيود السفر المفروضة على مواطني إقليم كوسوفو.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
05:15 | 2021-07-02
02/07/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
16:11 | 2021-07-01
01/07/2021 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
13:42 | 2021-07-01
01/07/2021 01:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
04:37 | 2021-07-02
02/07/2021 04:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
06:48 | 2021-07-02
02/07/2021 06:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2021-07-02
بسبب التقصير والإهمال.. إقالة مسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية
10:30 | 2021-07-02
انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا (فيديو)
10:00 | 2021-07-02
وفاة مليونير عربي بشكل مفاجئ داخل السجن قتل ابنه بـ6 طلقات!
09:00 | 2021-07-02
اتهام عسكريين ليتوانيين بسرقة حصص غذائية للجيش الأميركي
08:30 | 2021-07-02
يقاتلون للبقاء على قيد الحياة... فيروس "مرعب" ينتشر بين الكلاب في هذه الدولة
07:30 | 2021-07-02
الولايات المتحدة الأولى سيبرانياً في العالم
فيديو
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
Lebanon 24
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
11:00 | 2021-07-02
02/07/2021 18:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
08:00 | 2021-07-02
02/07/2021 18:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
05:46 | 2021-07-02
02/07/2021 18:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact