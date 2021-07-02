وفاة مليونير عربي بشكل مفاجئ داخل السجن قتل ابنه بـ6 طلقات!

شهدت قضية مقتل شاب بـ 6 رصاصات على يد والده المليونير في منطقة الزاوية الحمراء بمصر مفاجأة كبيرة، حيث تبين من التحريات أن والد القتيل عثر عليه وقد فارق الحياة داخل محبسه.ودلت التحريات التي تم جمعها خلال الأيام الماضية أن رجل الأعمال جمع ثروة كبيرة من عمله في مجال الخراطة، وكانت هناك خلافات متكررة بينه وبين نجله "القتيل" وأنه في آخر خلاف أشهر في وجه ابنه سلاحا ناريا وأطلق منه 6 طلقات نارية كانت كفيلة بإنهاء حياته وتم ضبطه واقتياده إلى جهات التحقيق.وعثرت أجهزة الأمن على قاتل ابنه وقد فارق الحياة داخل محبسه وجار معاينة الجثة وتوقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة وإنهاء إجراءت الدفن.