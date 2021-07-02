28
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بسبب التقصير والإهمال.. إقالة مسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية
Lebanon 24
02-07-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والإهمال.
وذكر بيان للوزارة أن " الكاظمي وجه بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة "400kv" وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".
وأضاف البيان أن "الكاظمي وجه أيضا باتخاذ اجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم، على الرغم من التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، بأهمية العمل الجاد وبذل أقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
05:15 | 2021-07-02
02/07/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
16:11 | 2021-07-01
01/07/2021 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
04:37 | 2021-07-02
02/07/2021 04:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
06:48 | 2021-07-02
02/07/2021 06:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري على"حافة الهاوية" فهل يعتذر؟
Lebanon 24
الحريري على"حافة الهاوية" فهل يعتذر؟
04:00 | 2021-07-02
02/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2021-07-02
بعد اعتقاله وإسقاط عضويته.. القضاء التركي ينتصر لنائب مؤيد للأكراد
15:00 | 2021-07-02
الخزانة الأمريكية تشطب أسماء ثلاثة إيرانيين من قائمة العقوبات
14:30 | 2021-07-02
أردوغان: الانتخابات بموعدها.. وسنواصل التنقيب شرق المتوسط
13:30 | 2021-07-02
هبطت اضطراريا في المحيط.. أزمة جديدة للطائرة "سيئة السمعة"
13:00 | 2021-07-02
إثيوبيا: وقف النار في تيغراي سيمنع وقوع كارثة إنسانية
12:30 | 2021-07-02
مصر: لم نعترض على سد النهضة لكن نريد اتفاقا يحفظ حقوقنا
فيديو
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
Lebanon 24
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
11:00 | 2021-07-02
02/07/2021 22:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
08:00 | 2021-07-02
02/07/2021 22:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
05:46 | 2021-07-02
02/07/2021 22:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact