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بسبب التقصير والإهمال.. إقالة مسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية

Lebanon 24
02-07-2021 | 11:00
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وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والإهمال.

وذكر بيان للوزارة أن " الكاظمي وجه بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة "400kv" وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".

وأضاف البيان أن "الكاظمي وجه أيضا باتخاذ اجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم، على الرغم من التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، بأهمية العمل الجاد وبذل أقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين".
المصدر: روسيا اليوم
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